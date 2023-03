‘Het interview van Tom Egbers heeft voor hem goed gewerkt!’

Verder aandacht voor de nieuwe dramaserie Arcadia. Mediajournalist Dennis Jansen is enthousiast, maar voor Angela de Jong is het teveel science fiction. De nieuwe zaterdagavond show van Freek Vonk is te kinderlijk van toon, de comedyserie Cast is niet grappig, After the Hunt, een napraat-programma na Hunted, is uitstekend gemaakt en er is nieuws over Frans Bauer die mogelijk weer een reallifesoap gaat opnemen, maar niet bij RTL!