Het is een schande dat proleet Peter Gillis überhaupt op het schild is gehesen als cultheld

Er stond een grote tv in ons Italiaanse vakantiehuis. Maar het was de bijbehorende mededeling van de beheerder waar ik pas echt van schrok. Alle Nederlandse zenders waren beschikbaar. Alle? Ook SBS 6? Want gezien hun kijkcijfers - of beter gezegd: het gebrek daar aan - lijkt het er sterk op dat zelfs in eigen land niemand die zender meer kan ontvangen, zei ik nog verbaasd.