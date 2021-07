Het is goed dat RTL Boulevard niet alleen op Allah vertrouwt, maar ook de kameel vastbindt

Expositie Eloise voorlopig uitgesteld

12 juli De expositie van Eloise van Oranje in Paradiso is voorlopig nog niet te zien. Vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen heeft de organisatie besloten om de opening, die donderdag plaats zou hebben, uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.