Het is in- en intriest wat er met Albert Verlinde is gebeurd sinds zijn comeback

Zomaar ineens waren ze daar gisteravond in Shownieuws: de niet-meer-verwachte excuses van Albert Verlinde aan Humberto Tan. Voor die ‘belachelijke, stomme’ (ja, Verlinde had werkelijk introspectie gepleegd) poging om zijn oud-collega mee te sleuren in het Voice-schandaal. Verlinde suggereerde vorige week zondag dat óók Humberto zich in de hoogtijdagen van zijn RTL Late Night schuldig had gemaakt aan grensoverschrijvend gedrag, door vrouwelijke gasten na afloop appjes te sturen in de hoop op een buitenechtelijk avontuurtje.



Net als die bewuste zondagavond zat ik gisteren met mijn oren te klapperen. Excuses? Waarom nu ineens, en vorige week maandag niet? Toen was het volgens Albert allemaal de schuld van de kijker die hem gewoon verkeerd begrepen had. Wat is er in de tussentijd veranderd? Bang dat het OM een zaak tegen hem gaat beginnen? En belangrijker: wat had Albert toch in hemelsnaam bezield om publiekelijk zulke verregaande aantijgingen te doen?