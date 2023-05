Het is Moederdag: herken jij de moeders van deze BN'ers?

BN'ers steunen Eloise na commotie over badpak in Het perfecte plaatje: ‘Mag dit wel, Jeroen Snel?’

Bekend Nederland springt massaal in de bres voor Eloise van Oranje, die kritiek krijgt omdat ze in het programma Het Perfecte Plaatje in badpak verscheen. Onder andere Chantal Janzen, Jan Versteegh en Gwen van Poorten plaatsen op sociale media foto’s in zwemkleding om de gravin een steuntje in de rug te geven. ‘Hartverwarmend om te zien.’