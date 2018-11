Het is nu of nooit voor Wendy en Imanuelle hekelt Black Friday

video Stugge boer Marnix: Het is erop of eronder

11:02 Boer Marnix (40) en zijn Boer Zoekt Vrouw-date Janneke proberen alles om hun liefdesvlam aan te wakkeren, maar het wil nog niet echt lukken. Met name de Noord-Hollandse paardenfokker legt de lat hoog tijdens de citytrip. ,,Het is erop of eronder dit weekend’’, vertelt hij de cameraploeg van KRO-NCRV.