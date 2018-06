Het is voor de niet-voetbalfan al weken huilen met de pet op

Paleis Noordeinde en stallen weer open voor publiek

9:53 Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement in Den Haag zijn deze zomer voor de derde keer een aantal dagen te bezichtigen voor publiek. Paleis Noordeinde opent vier zaterdagen haar deuren: op 28 juli en de drie zaterdagen daarna. Het staldepartement is negen middagen te bezichtigen. De eerste open dag is 1 augustus.