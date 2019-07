Het is weer raak: Sylvie gespot met nieuwe liefde

Eind 2018 maakte Sylvie bekend te daten met de 28-jarige producer Bart Willemsen. Dat was echter een kortstondig liefdesavontuur, want in april werd bekend dat de twee alweer uit elkaar waren. En nu is er dus een nieuwe liefde in het leven van de presentatrice. Volgens de Duitse nieuwssite RTL.de gaat het om de wereldberoemde kunstenaar Niclas Castello.



De beelden van Shownieuws laten niets aan de verbeelding over: Sylvie en Niclas hebben het wel érg gezellig met elkaar. De tortelduifjes genoten van wat verkoeling in het water bij de luxe strandtent Le Club 55. Te zien is hoe Sylvie in Niclas’ armen hangt, terwijl ze elkaar zoenen en knuffelen.



De blondine, die na haar scheiding van voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart geregeld een nieuwe vlam aan de haak sloeg, heeft zelf nog met geen woord gerept over Niclas. Op Instagram deelde ze gisteren slechts een foto waarop ze poseert onder de douche van Le Club 55.