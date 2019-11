Het is wel duidelijk dat het ethisch kompas van Boulevard ook van geen kant deugt

video 'Aanrander' De Villa: Eerlijk gezegd vind ik niet dat ik iets fout heb gedaan

28 november In de uitzending van #BOOS is nog meer duidelijk geworden wat er allemaal achter de schermen gebeurde bij het van de buis gehaalde De Villa. De kandidate die in een aflevering van de realityserie werd aangerand, vertelt in de YouTube-serie aan Tim Hofman haar verhaal. ‘Ik wil heel duidelijk laten weten dat het niet oké is wat daar is gebeurd.’ Ook de beschuldigde, José, laat van zich horen.