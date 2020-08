Het land door in liedjes: van Brabant tot Tulpen uit Amsterdam en er is een nieuwe!

Christina Curry doet oproep na ontdekken tumor: ‘Ga naar een arts als je iets geks voelt’

20 augustus Christina Curry roept haar volgers met klem op om bij afwijkende plekjes in de borst ‘alsjeblieft naar de dokter te gaan’. De 29-jarige dochter van Patricia Paay en Adam Curry ontdekte ruim een jaar geleden een knobbeltje in haar borst, maar wegens een angststoornis stelde ze een bezoek aan het ziekenhuis uit. De tumor bleek uiteindelijk geen borstkanker te zijn, maar geschrokken is Curry wel. ‘Het leven is verdomd kostbaar en je gezondheid is niet vanzelfsprekend’, schrijft ze.