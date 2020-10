Het leven begint bij 40, zeggen ze. Maar wat begint er dan? Deze bekende veertigers zoeken het voor je uit

Het is 05.57uur, het geluid van een baby... Oh!... MIJN baby!



Ik ontwaak moeizaam uit een droom waarin ik in Buenos Aires woon, (wat toch echt jaren geleden is). M’n ogen prikken en ik stoot me tegen de deurpost op weg naar de babykamer. Aaahhh... lief, klein, warm meisje in een slaapzakje, het aller áller lekkerste van de wereld. En tóch zou ik nog even verder willen dromen over tango dansen in Buenos Aires. Ik ben Wytske Kenemans, 40, serieuze leeftijd hoor hé! Moet er nog even aan wennen. Je zou me kunnen kennen van tv programma’s als Wipeout!, Snowmagazine, belspellen heeeel vroeger, wat mensen gek genoeg maar niet vergeten, de ochtendshow op Fresh FM maar mijn stem ken je in ieder geval. Ik ben presentatrice, voiceover, trotse moeder van een kleuter en een baby, woon in Amsterdam en ren keihard achter de feiten aan.