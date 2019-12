Het meest irritante radiospotje van Nederland is...

Plagiaat­zaak Pharrell krijgt staartje: interview toont aan dat hij liegt

14:14 De vorig jaar afgeronde plagiaatzaak rond het nummer Blurred Lines krijgt nu toch nog een staartje. Hoewel Pharrell Williams en Robin Thicke de nabestaanden van Marvin Gaye al aan het terugbetalen zijn omdat hun liedje te veel lijkt op zijn hit Got to Give It Up, stapte de familie Gaye gisteren wederom naar de rechter. Dat meldt The Hollywood Reporter.