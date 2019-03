Radio 538 schreeuwt het vol trots van de daken: wij maken óók met dj Frank Dane nog steeds de best beluisterde ochtendshow van Nederland. Toch verloor de afgelopen weken geen zender zó veel publiek als die waar Edwin Evers jarenlang heer en meester was, blijkt uit de meeste recente luistercijfers. Het post-Evers tijdperk is definitief aangebroken.

Menig radiostation was er vanochtend, kort na de bekendmaking van de nieuwe cijfers van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO), als de kippen bij om de media te bestoken met jubelende persberichten. Hoe matig de resultaten ook, iedereen kwam als winnaar uit de bus. Want wie inzoomt op bepaalde leeftijdsgroepen of tijdsvakken, kan elke statistiek naar zijn eigen voordeel buigen. Trap er niet in, waarschuwt het onafhankelijke Radio Advies Bureau (RAB) dat aanbeveelt alle zenders vooral langs dezelfde meetlat (heel luisterend Nederland van 10 jaar en ouder) te leggen.

Dan behoeft de kreet ‘538 blijft verreweg nummer 1 in de ochtend…’ van het concern Talpa Radio (dat ook bestaat uit Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica) wel enige nuance. Tussen 06.00 en 10.00 uur scoorde de zender in januari en februari van dit jaar (het NLO meet per twee maanden) een marktaandeel van 14 procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 16,6 procent. Een stevige daling dus van bijna 3 procent.

Rondsnuffelen

Dat heeft alles te maken met het vertrek van radiokoning Edwin Evers die onlangs het stokje overdroeg aan Frank Dane. ,,En die maakt nog geen spannende radio’’, stelt docent radiomanagement Sieb Kroeske. ,,Al is het natuurlijk niet eerlijk hem gelijk af te zetten tegen Evers. Het is nogal een klus hem op te volgen. In dat opzicht valt de daling misschien nog wel mee. Maar met zijn vertrek zie je nu wel dat luisteraars gaan rondsnuffelen. En die luisteraar gaat te paard weg en komt alleen kruipend weer terug.’’

Dat veel stations juist deze recente luistercijfers gebruiken voor een goed nieuws-show, komt niet alleen door het vertrek van Evers. Op de belangrijke ochtendpositie van verschillende zenders zitten nu andere dj’s. Gerard Ekdom hoor je tegenwoordig bij Radio 10, Giel Beelen bij Veronica en Jan-Willem Roodbeen bij NPO Radio 2. In december zorgde de altijd immens populaire Top 2000 (Radio 2) nog voor wat scheve verhoudingen. Déze cijfers, van januari en februari, zou je dus de eerste zuivere meting van het nieuwe speelveld kunnen noemen.

Volgens voormalig NPO Radio-directeur Jan Westerhof is 1 procent erbij of eraf ‘substantieel’. ,,Dus je kan bij Radio 538 toch wel echt spreken van een enorm verlies. Al wordt dat ook behoorlijk gecompenseerd door de stijgende lijn van Radio 10, ook van Talpa.’’ De ochtendshow van Gerard Ekdom noteerde daar de afgelopen twee maanden een marktaandeel van 9,7 procent. Dat was het jaar daarvoor nog slechts 5,9 procent. ,,Er is dus eigenlijk weinig aan de hand voor Talpa Radio-eigenaar John de Mol.’’

Volledig scherm Gerard Ekdom © ANP Kippa

Terug naar Frank Dane die op 2 januari op Evers’ troon plaatsnam. ,,Heel slim van hem om een beetje hetzelfde sfeertje als bij Evers neer te zetten’’, zegt oud Veronica-presentator Patrick Kicken. ,,Maar je mist nog de urgentie om naar hem te luisteren. Bij Evers bleef je hangen, ook omdat je wist dat bepaalde items nog kwamen. Je verheugde je vroeger bijvoorbeeld op zijn imitatie van Frank en Ronald de Boer. Dane moet ook zoiets aan zijn kont hebben hangen.’’

Kicken vindt het onbegrijpelijk dat Radio 538 Edwin Evers eind december op een complete afscheidsweek trakteerde. ,,Héél dom vond ik dat, hameren op het feit dat iets gaat stoppen. Je zegt daarmee onbewust: ‘het wordt hier nooit meer zo leuk als vroeger’. Ook niet heel eerlijk naar Frank Dane toe.

Qmusic profiteert

Een deel van het bij 538 weggelopen publiek maakte de oversteek naar concurrent Qmusic waar ze vanochtend in feeststemming wakker werden. De nog relatief nieuwe ochtendshow Mattie & Marieke (Elsinga) noteerde een marktaandeel van 10 procent, ruim 2 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee lijkt de luisteraar het pijnlijke scheidingsdrama van het vroegere dj-duo Mattie & Wietze (dat bij een geplande transfer naar Sky Radio ineens ruzie kreeg) te boven.

Wie naar het totaalplaatje kijkt, ziet dat NPO Radio 2 – ook zonder de Top 2000 – de best beluisterde zender van Nederland blijft (zenderbreed een marktaandeel van 12,8 procent). Radio 538 is de nummer 2 (10,5 procent) en Radio 10 staat op positie 3 (9,8 procent). Het dj-loze Sky Radio viel buiten de top 3 en leverde 0,4 procentpunt in. ,,Het wordt tijd daar óók eens een ochtendshow neer te zetten’’, zegt Patrick Kicken. ,,Dat hebben ze ooit geprobeerd met Mattie & Wietze, maar we weten hoe dat is afgelopen. Mijn advies: zet daar Wietze de Jager met zijn vrouw Lieke Veld (vroeger dj bij Qmusic, red.) neer. Een soort realitysoap op de radio, waarin je ze hoort over hun huwelijk en de kinderen. Dan doe je daar écht wat anders! In de VS zijn er dj-koppels die dat al jaren doen.’’

Jan Westerhof, die onlangs een boek schreef naar aanleiding van 100 jaar radio (titel: We waren er bij) wijst graag nog even op marktleider Radio 2. ,,Iedereen heeft het over Dane die Evers opvolgt bij 538, maar op Radio 2 nam Jan-Willem Roodbeen geruisloos en met succes de ochtendplek van Gerard Ekdom over. Dat verdient echt een groot compliment.’’