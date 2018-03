Het prinsesje van Douwe Bob, Tim laat harten smelten

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Wendy van Dijk gaat een gezellig avondje tegemoet. De presentatrice gaat met dochter Lizzy op pad voor een girls night out en dat moet even worden vastgelegd op camera. Mama en dochter kijken lachend de camera in.

Girls night out! Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 9 Mar 2018 om 8:09 PST

Het zonnetje opzoeken, dat doet Miss Montreal geregeld. Ook nu viert de zangeres weer vakantie op het tropische Bonaire. Bij een foto waarop haar tanlines duidelijk zichtbaar zijn, wijst ze met haar vinger naar truitje. ,,Beach before boys", luidt de tekst.

💪🏻😏☝🏼😊 Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 9 Mar 2018 om 7:14 PST

Er is voor zover bekend geen vrouw in het leven van Douwe Bob, al heeft hij wel een prinsesje dat hij koestert. De zanger deelt een foto op Instagram van een blond meisje, Noor. Douwe noemt haar 'prinsesje'. Naast het meisje zit zijn hondje Tammy.

Prinses Noor 🙌🙌 Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 9 Mar 2018 om 8:30 PST

Vader en zoon samen: dat kan maar één ding betekenen volgens Carolien Karthaus Spoor. Namelijk problemen. De blondine deelt een foto waarop haar man Jon met een paniekerige blik de camera inkijkt. Ook zoontje Otis showt een moeilijke blik. ,,Deugnieten!'", schrijft Carolien bij het plaatje.

Dad + Son = waiting for trouble... #babyotis @jonkarthaus #rascals #ladiesstayinside #cancun #mexico Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 9 Mar 2018 om 8:09 PST

Tim Douwsma laat vandaag de harten van zijn vrouwelijke fans smelten. De zanger deelt een kiekje waarop hij gehuld is in een zakelijk pak. Met een verleidelijke blik tuurt hij de camera in. ,,Afspraakje?", zwijmelt een vrouwelijke volger.

WEEKEND!Wat zijn je plannen? Pakkie aan and go! 🙈💪🏼 📸 : @hylkegreidanusphotography Een foto die is geplaatst door null (@timdouwsma) op 9 Mar 2018 om 7:50 PST

Gerard Joling is helemaal in zijn nopjes. De zanger viert vakantie in het Oostenrijkse wintersportgebied Gerlos en deelt daar een foto van op sociale media. ,,Vandaag gezellig geskied!", laat hij weten.

Vandaag gezellig geskied met @winoomtzigt @glennvervoort Bert en @jlmateboer van skischool @michisschischule #oostenrijk #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 9 Mar 2018 om 6:32 PST

Het weekend hunkert naar Loiza Lamers. Of hunkert Loiza naar het weekend? Het model deelt een foto waarop ze met een telefoon in bed ligt. ,,Weekend is calling... Doe geen dingen die ik ook niet zou doen!", schrijft ze erbij.

Weekend is calling...☎️ #whatareyourplansfortheweekend?#tgif #weekend #havefun #dontdoanythingiwouldntdo Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 9 Mar 2018 om 6:32 PST