Het Sinterklaasjournaal: dit zijn de pieten en meer leuke weetjes

The Crown-actrice noemt disclaimer betutte­lend

Het toevoegen van een disclaimer aan de serie The Crown is betuttelend voor de kijkers van de serie, aldus de actrice die de rol van prinses Anne speelt in het nieuwe seizoen. Netflix voegt na aanhoudende kritiek een waarschuwing toe aan de serie, waarin staat dat het verhaal gebaseerd is op feiten maar toch echt tot fictie gerekend moet worden.

8 november