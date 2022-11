Het soulalbum dat Bruce Springsteen beter achterwege had kunnen laten

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het nieuwe album van Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen - Only the strong survive Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album (soul)



Het maakt elke keer nieuwsgierig wanneer Bruce Springsteen een nieuw album aankondigt. Wordt het een rockalbum met de E Street band, solowerk of een uitstapje in de lijn van We shall overcome:The Seeger Sessions, waar Springsteen (73) folkzanger Pete Seeger eerde? Only the strong survive, Springsteens 21ste studioalbum, past het meest in die laatste lijn. Het is immers pas zijn tweede coveralbum. Maar wel één dat hij achterwege had kunnen laten.

Het is een raadsel wat The Boss met deze plaat beoogt. Hij blaast oude soulliedjes nieuw leven in, maar hij laat het achterwege om er écht iets mee te doen. Grootste bezwaar is de soms ronduit blikkerige muzikale begeleiding, die vooral uit de koker van producer Ron Aniello komt. Het houdt de liedjes zo gedateerd als ze al waren. Hoe had dit album geklonken als de liedjes live met band waren ingespeeld?

De gruizige stem van een rocker op leeftijd past wel bij de voor driekwart minder bekende liedjes, maar zijn ziel hoor je er nergens in terug. Terwijl Springsteen een liefhebber is die zeker in concerten veel soul in zijn muziek heeft. Wat nu op de plaat overblijft is een liefdeloos klinkend en vooral overbodig tussendoortje van een artiest van wie je meer mag verwachten.

Volledig scherm © Columbia Records