Het succes van een tv-hit: ‘De tuinman van John de Mol moet het ook leuk vinden’

MAFS-Stephan breekt na komst van partycras­her Martijn: 'Attitude van hier tot Tokio'

De onverwachte komst van Martijn in de duinvilla van de Married at first sight-deelnemers heeft woensdagavond tot tranen geleid bij Stephan. Het ‘autoritaire’ gedrag en ‘de attitude’ van de partycrasher, die eerder zijn huwelijk met Nicole zag stranden, zaten Stephan allesbehalve lekker. ,,Iets in mij zegt: een rode-vlagsituatie.”