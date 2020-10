Het trucje van Borat blijkt uitgewerkt in nieuwe film

Update Champagne voor Mattie & Marieke: duo stoot Frank Dane van troon

20 oktober Feest voor Mattie & Marieke van Qmusic: voor het eerst is hun ochtendprogramma de best beluisterde radioshow. Met een marktaandeel van 18,7 procent stoten Elsinga en Valk nipt De 538 Ochtendshow met Frank Dane (goed voor 18,5 procent) van de troon. Vanochtend vroeg werd de champagne al ontkurkt door Mattie Valk. ,,Ik ben zo trots dat we goed aanvoelen wat de luisteraar wil.”