Het trucje van Stranger Things-ster Millie is in haar nieuwe film snel saai

Vijf jaar na V&D: hoe het warenhuis nog steeds deel uitmaakt van hun leven

3 november De feestmaanden waren tot vijf jaar geleden de drukste tijd van het jaar voor V&D. De roltrappen midden in de panden brachten het winkelpubliek van de damesmode naar de kinderafdeling tot aan de kerstartikelen en het restaurant La Place. ‘The place to be’ voor jong en oud. Maar eind 2015 ging de winkelketen failliet. Het personeel van toen is het warenhuis nog niet vergeten.