Het verhaal van BlacKkKlansman is zo bizar dat niemand het kon verzinnen

interview Spike Lee: Ik heb het recht om kwaad te zijn

10:00 Spike Lee is het duidelijkste voorbeeld een Amerikaanse regisseur die zijn woede over wat er mis is in zijn land niet verbergt. Zijn nieuwe film, de felle zwarte komedie BlacKkKlansman, is daar weer een treffend voorbeeld van. ,,Ik heb het recht om kwaad te zijn.’’