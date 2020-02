Het wachten is nu op Marco’s grote scheidingsalbum

Marco en Leontine gaan scheiden. Het was zelfs op het NOS journaal, ondanks het verzoek van beide echtelieden om met rust gelaten te worden en hun privacy te respecteren. Maar helaas voor hen, de termen respect en privacy zijn niet meer van deze tijd. Dus komende weken vrees ik korrelige foto’s van hen in of uit een auto stappend, snikkend op een Goois terras, bellend voor de deur van de mediator, of voor de deur van een schimmig appartement in Amsterdam-Zuid.