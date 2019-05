Het was triest, zuur, wreed, onverdiend – maar juist daardoor zó tv-geniek

En toch was het een mooie avond. Niet voor Ajax, niet voor het Nederlands voetbal, maar wel televisie-technisch. Klinkt misschien raar, maar verdriet, deceptie en diepe ontgoocheling leveren nu eenmaal mooiere beelden op dan een uitzinnig dansende en met sjaals zwaaiende meute of een stel dronken lorren dat in een fontein springt. Want als je dat één keer gezien hebt, weet je het wel.



Ook over een paar jaar kan ik de beelden van gisteravond ongetwijfeld nóg moeiteloos oproepen: die wanhopige blikken op de tribune, de kinderen met hun sneue snoetjes, de voetballers die uiteindelijk met roodomrande ogen voor de camera verschenen. Het wanhopige geprevel van schietgebedjes door fans, die bij 2-2 de bui al zagen hangen maar hoopten het onvermijdelijke te kunnen bezweren door met de vingers in de oren ‘alsjeblieft lieve Heer’ of woorden van gelijke strekking te blijven murmelen. Het was triest, zuur, wreed, onverdiend - klopt allemaal. Maar o zo tv-geniek.