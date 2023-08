Het werden tien ontluisterende minuten waar ik als kijker letterlijk buikpijn van kreeg

Tussen­stand Gouden Televizier-Ring: Oogappels en B&B vol liefde in trek onder stemmers

De voorlopige top 10 van de verkiezing van de Gouden Televizier-Ring is bekend. Onder meer de RTL 4-programma’s The masked singer en B&B vol liefde, de BNNVara-series Oogappels en Dertigers en de Videoland-datingshow De bachelorette staan in de lijst, zo werd woensdag onthuld in RTL Boulevard.