Hidde van Warmerdam, hét gezicht van deze sportzomer

All Together Now levert kijkcij­fers in

9:31 De tweede aflevering van het zangprogramma All Together Now heeft flink wat kijkcijfers ingeleverd ten opzichte van vorige week. Waar de eerste uitzending ruim 1,1 miljoen kijkers trok, stemden gisteravond 826.000 mensen op de show af. Een verlies van ruim 300.000 kijkers. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.