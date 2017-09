Hier zijn ze: de eerste beelden van Heel Holland Bakt

Video Janny van der Heijden: André racete zo die baktent in

8:53 Presentator en komiek André van Duin is volgens jurylid Janny van der Heijden onvoorspelbaar in het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Van Duin had ontzettend veel lol tijdens de opnames. Zo reed hij met Janny en patissier Robèrt van Beckhoven in een golfkarretje pardoes de baktent in.