Hij is er: de trailer van James Bonds No Time To Die

In de trailer is te zien hoe Bond als vanouds met een snelle auto én een blonde Bond-girl door de straten van een oude stad racet. ,,We hebben allemaal onze geheimen. We hebben die van jou alleen nog niet gevonden’’, sist een geconcentreerde Bond (Daniël Craig). Hij springt van een brug en identificeert zich bij een beveiliger die naar zijn naam vraagt. De Bond-girl in kwestie blijkt een speciale rol in Bonds leven te spelen.