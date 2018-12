Hij roept, zij grapt. Zelfs na 30 jaar zijn Theo en Thea nooit ver weg

,,Is Tos er al?’’



Nee, Tosca is er nog niet.



Arjan Ederveen kijkt op de klok van zijn telefoon en dan naar de verslaggever. ,,Luister, ik wil je feestje niet bederven hoor, maar als ze er om 3 uur niet is, ben ik vertrokken.’’ Hij kent zijn Tos langer dan vandaag. Zou ze de afspraak vergeten kunnen zijn? De acteur haalt zijn schouders op en fluistert samenzweerderig: ,,Bij haar is het altijd chaos.’’



Ederveen doet zijn pet af en strijkt met zijn hand over zijn hoofd. Gisteren te veel gedronken, mompelt hij. Misschien kan hij straks tijdens het interview even gestrekt op de bank? Een beetje bijkomen, zo vlak voor zijn vakantie naar India. Twee maanden met zijn vriend tussen de oude hippies aan het strand van Goa. ,,Héérlijk.’’ Hij zegt het met zijn kenmerkende Arjan Ederveen-blik, ergens tussen ernst en ironie, met zijn al even karakteristieke lijzige dictie.



Ruim voor drieën stapt Tosca Niterink met vriendin Annie het café binnen. ,,Wat dacht jij dan’’, bromt Ederveens voormalige tv-partner met doorrookte stem, die in de afgelopen drie decennia twee octaven is gezakt. Een grijns, een zoen op de wang.



In theorie had het interview kunnen beginnen, maar dat gaat zomaar niet. We hebben hier wel van doen met Ederveen en Niterink, meesters in ontregelen. Het café is te lawaaiig. De muziek moet af. Het is er te heet. Naar buiten dan maar? Buiten is het te koud. ,,Kunnen we niet in jouw auto zitten, Tos’’, oppert Ederveen. Of bij Annie thuis? Toch maar op de bank. Hij rechts, zij aan de linkerkant. Niterink: ,,Zo kan ik het niet verstaan hoor!’’ Zij rechts, hij links.