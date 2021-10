Hilaria Baldwin is met gedachten bij overleden Halyna

Freek de Jonge duikt in levens van voorouders in Terwolde

25 oktober Freek de Jonge woonde nooit in Terwolde, zijn voorouders wel. In zijn ontroerende boek Kom Verder! duikt hij in hun levens. Memoires van een familie, waarvan de komiek ook de schaduwzijdes belicht. ,,Mijn oom deed in veevoer, varkens, koeien, kippen. Begon te zuipen en een ander wijf te wippen.”