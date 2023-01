Hilariteit om Ruud de Wild die make-upvideo van Olcay inspreekt: ‘Aflakken noemen we dat thuis’

Amerika raakt niet uitgespro­ken over mash-up Miley Cyrus en Dolly Parton: ‘Beste optreden ooit’

Het nieuwsjaarsoptreden van Dolly Parton en Miley Cyrus is er één voor de geschiedenisboeken. In de Verenigde Staten raken ze niet uitgesproken over de show van de 76-jarige countrylegende en de 30-jarige popster. Ze brachten onder meer een mash-up van hun nummers Wrecking Ball en I will always love you. Een tweet waarin deze medley ‘het beste optreden ooit’ wordt genoemd, kan inmiddels op ruim 16.000 likes en meer dan 2500 retweets rekenen.

3 januari