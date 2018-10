Hilary Duff verwelkomt dochtertje Banks

Beau wil programma over asielzoe­kers, maar COA ‘wil niet met me praten’

29 oktober Beau van Ervens Dorens (47) is morgenavond terug op televisie. In het Rotterdam Project volgt de presentator vijf daklozen die hun leven weer op de rails proberen te krijgen. Het programma is de opvolger van The Amsterdam Project. Na het Rotterdam Project volgen dit televisieseizoen nog twee sociaal maatschappelijke programma’s van Van Erven Dorens: Beau En De Veteranen en Beau Five Days Inside.