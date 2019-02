Hilversum houdt adem in: wat gebeurt er met publieke omroep?

Hof beslist over drugszaak Frank Masmeijer

8:17 Het hof van beroep in Antwerpen doet vanochtend uitspraak over het hoger beroep van Frank Masmeijer tegen zijn veroordeling wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Tegen de voormalige televisiepresentator is acht jaar gevangenisstraf en een boete van 40.000 euro geëist.