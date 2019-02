Hilversum houdt de adem in

Davina Michelle grote winnares bij 100% NL Awards

7 februari Davina Michelle is de grote winnares van de 100% NL Awards. De zangeres mocht vanavond de prijs voor Talent van het jaar en Hit van het jaar in ontvangst nemen tijdens de 100% NL Awards show in The Box in Amsterdam. Eerder kreeg zij al de prijs voor Muziekmoment van het jaar.