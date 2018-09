Hind gaat voor bescheiden decolleté en Xander juicht voor Glennie

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd .

Marlijn Weerdenburg verklapt hoe ze haar vriend Pieter tegen het lijf liep. Het stel, dat samen zoon Teun heeft, werd op slag verliefd tussen het groen en rotan.

Ik vond de leukste man, zomaar tussen het rotan en het groen. #ikbeneenbofkont @pieter.tosch Een foto die is geplaatst door null (@marlijnweerdenburg) op 18 Sep 2018 om 7:50 PDT

Dafne Schippers verkent onder de noemer 'Dafne likes' een fruitstalletje in Sri Lanka.

Fresh fruit market in Sri Lanka 😍 . . . . #srilanka #galle #travel #exotics #fresfruit #dafnelikes Een foto die is geplaatst door null (@dafne_schippers) op 18 Sep 2018 om 9:04 PDT

Actrice Stijn Fransen kwam niet meer bij nadat ze in de sjieke Londense wijk Notting Hill een voorbijganger tegen een stilstaande auto zag aanlopen.

Omdat het dochtertje van Xander de Buisonjé in Amerika ter wereld kwam, juicht hij vandaag extra voor zijn American girl Glennis Grace, die vannacht Nederland vertegenwoordigt in de finale van America's Got Talent.

En of het leeft!! Lieve Glennie zet ‘m op, je bent de beste! @glennisgrace 😘 #trots #teamglennis #agt #finale #myamericangirl #vliegendevrienden Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 18 Sep 2018 om 9:48 PDT

Hind Laroussi loopt in het centrum van Los Angeles in een ietwat vreemde outfit rond. De zangeres, die al enige maanden in Amerika woont en werkt, combineerde een halve luipaardjas, een oorbel en knalroze rok met een bescheiden decolleté.

Johnny de Mol gaat volgens eigen zeggen voor de zogenoemde Jan Kooijman-look. Geslaagd? Zijn volgers vinden van wel, maar de presentator twijfelt. ,,Jammer dat ik zijn lijf niet heb.''

Tatjana Simic en haar gefortuneerde vriend Lex van Hessen hebben zich door een groep vrienden uit Shanghai laten rondleiden door de Chinese miljoenenstad Beijing.

Zangeres en YouTuber Bibi Breijman - de vriendin van Waylon - is samen met hem de binnenstad van Middelburg (Zeeland) gaan verkennen.

Danny de Munk heeft een nieuwe podiumoutfit gescoord.

De Nederlandse photoshopexpert Ard Gelinck maakte een best goed geslaagde montage van radiomaker Gerard Ekdom en Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air.

Toppers Gerard Joling, René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit hebben nu alweer de koppen bij elkaar gestoken voor een nieuwe editie van hun glitter en glamourfeest, volgend jaar in de Johan Cruijff ArenA. Plaats van handeling van de verkennende meeting: Jans restaurant in Volendam.

Cabaretier Jochem Myjer gaat best ver om de 36 shows die hij volgend jaar geeft in Carré onder de aandacht te brengen. Om het begin van de kaartverkoop op 22 september te markeren, ging hij als prostituee achter het raam staan op de Wallen in Amsterdam.

Acrobate Noi Pakon, de uiterst lenige ex-vriendin van RTL4-coryfee Martijn Krabbé, zit er als ze wil ontspannen nog best ingewikkeld bij.

Danser/choreograaf Timor Steffens maakt de tongen los met onderstaande foto. Zijn volgers vinden het kiekje en het lijf van Timor schitterend, maar menigeen is toch een tikkeltje afgeleid door de voorzijde van zijn natte zwemshort.

RTL-presentator Luuk Ikink (35) en zijn echtgenote Simone Wijnands werden vorige week ouders van dochtertje Jelka Henriëtta. Het is het tweede kindje van het stel. Hun zoontje Lieuwe werd in oktober 2015 geboren. Luuk toont met een foto hoe klein zijn meisje nog is.

De Rotterdamse stylist en presentator Fred van Leer wordt vandaag op geheel eigen wijze met zijn 42ste verjaardag gefeliciteerd door goede vriendin Nicolette van Dam.

Trijntje Oosterhuis trok een roofdierprintje, jeans en hakken uit de kast om te vertellen dat ze pas morgen iets belangrijks te melden heeft.

RTL-weervrouw Amara Onwuka gunt ons een 'fraaie' blik op een gang met lockertjes in de studio in Hilversum.

Acteur Tygo Gernandt begon de dag met een 'dans' met zijn huiskat.