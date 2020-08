Hind poseert in sexy bikini en Frans ontkomt niet aan TikTok

Ellen DeGeneres komt werknemers tegemoet met versoepel­de regeling

7:22 In navolging van de negatieve berichten die Ellen DeGeneres de afgelopen weken ten deel vielen, doet de presentatrice er nu alles aan om haar werknemers gelukkig te maken. Nadat er eerder drie producenten werden ontslagen, die een groot aandeel zouden hebben gehad aan de negatieve en ongezonde sfeer op de werkvloer, stelt Ellen nu ook een nieuwe regeling voor haar personeel in, waarbij de werknemers meer vrijheid hebben. Dit meldt Page Six.