Hint Liam Gallagher op een terugkeer van Oasis?

,,Ik hoor dat je nu shows doet waar mensen geen alcohol mogen drinken", begint Liam zijn tweet. Nadat hij daar zijn verbazing heeft uitgesproken, schrijft hij dat hij Noel vergeeft.



Liam doet zijn broer daarna een voorstel. ,,Laten we 'the BIG O' weer bij elkaar brengen", staat er te lezen. Daarmee hint Liam op Oasis, de band waarmee de twee broers in de jaren negentig furore maakten.



Strijdbijl

Fans van de band hopen al jaren dat de ruziënde broers de strijdbijl begraven en weer samen muziek gaan maken.



Aan het eind van zijn tweet kan Liam het niet laten om nog even een sneer te maken. ,,Hou op met klooien. Ik zal de drank wel betalen", schrijft hij.