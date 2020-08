Hiphopplatform NPO haalt drillrapvideo’s offline na dodelijke steekpartij Scheveningen

Dat bevestigt een woordvoerder van de omroep. Op 101Barz treden regelmatig rappers op in zogenoemde sessies. ‘Als wij op het moment zelf of achteraf twijfelen over intenties die anders zijn dan het uitvoeren en overbrengen van hiphopmuziek, zenden wij de sessie niet langer uit’, aldus het platform in een verklaring op sociale media. ‘Onze steun gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer.’



In drillrap staan vaak duistere en gewelddadige teksten centraal. De hiphopvorm komt uit het Amerikaanse Chicago en waaide via Engeland over naar Nederland. In bijbehorende clips dragen rappers regelmatig bivakmutsen en zwaaien ze met messen of vuurwapens.



De dodelijke steekpartij in Scheveningen zou het resultaat zijn van uit de hand gelopen rivaliteit tussen de Rotterdamse rapper Blacka 24 en drillrapgroep 73 De Pijp uit Amsterdam-Zuid. Twee leden van 73 De Pijp, bekend als TFRAZZ en T.Y., werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Volledig scherm Still uit een filmpje van Qlas & Blacka. © YouTube

Niet hele genre afschrijven

Rotterdammer ‘Chuchu’ is niet de eerste drillrapdode in Nederland. In september 2019 werd de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam, lid van drillrapcollectief FOG uit de Venserpolder, in de Amsterdamse Bijlmer met een kapmes in zijn nek gestoken. Dader Alexio F. behoort tot de rivaliserende drillgroep KBS uit Amsterdam.

Volledig scherm Still uit een video van Qlas & Blacka. © YouTube

Hoewel drillrap omstreden is, wil 101Barz duidelijk maken dat niet het hele genre met geweld in verband moet worden gebracht. ‘Jammer genoeg komen sommige artiesten uit een omgeving waar criminaliteit leeft en onderdeel is van hun dagelijks leven. Dat we deze levensomstandigheden niet willen zien, of ongemakkelijk worden van het bestaan ervan, betekent niet dat deze wereld niet bestaat’, aldus het platform in de verklaring.



‘Zelfs als we muziek wegdenken uit onze maatschappij, verdwijnt het straatleven niet. Wij geven mensen met ambities en dromen juist een kans om iets van hun leven te maken door middel van muziek.’



De beide rapgroepen hebben nog niet op het incident gereageerd. De Haagse burgemeester Jan van Zanen kwam eerder terug van vakantie, onder meer vanwege de steekpartij.