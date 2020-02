Hippe Hollywood-zonnebril prinses Amalia vliegt de winkels uit

De 16-jarige Amalia zoefde gisteren van de skipiste af in het mondaine Lech. De kroonprinses trok de aandacht in een jas van het Nederlandse merk Goldbergh, met een kraag van imitatievossenbont. Lachend liet ze zich vastleggen met haar vader koning Willem-Alexander, die haar met een plagend duwtje op afstand hield.



De flitsende zonnebril op Amalia's neus was niet te missen. Het gaat om een exemplaar uit de zonnebrillenlijn van Privé Revaux, dat de Amerikaanse actrice Ashley Benson benaderde om met een eigen collectie te komen. Benson is bij tieners erg populair door haar rol in de Amerikaanse dramaserie Pretty Little Liars, een kijkcijferhit op Netflix. De blondine speelt daarin de rol van Hanna Marin, die samen met vier vriendinnen in de ban is van de verdwijning van vriendin Alison.