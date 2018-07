Historisch filmepos Redbad flopt in bioscoop

Manon Meijers: Stop met vragen of ik zwanger ben

11:34 Manon Meijer, sterrenstylist en de vriendin van Guus Meeuwis, heeft het gehad met de vraag of ze zwanger is. Dat is ze niet én ze vindt het een 'volstrekt impertinente vraag'. Ze heeft er zelfs een huilbui om gehad, schrijft ze in een blog waarin ze haar frustratie van zich afschrijft.