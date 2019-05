Hit Davina Michelle, Marco Borsato en Van Buuren heeft nu ook een video

Koken & eten Blijdschap Sonja Bakker om nieuwe bestseller heeft zwarte rand

17:13 Door Sonja Bakker is Nederland weer aan het diëten geslagen. De voedingsdeskundige staat op de eerste plek van de Bestseller 60 van Stichting CPNB. In de derde week dat haar boek Summerproof met Sonja in de winkel ligt, stijgt de dieetgoeroe al naar de eerste plek.