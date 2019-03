Hitfilm De Marathon krijgt Duitse remake

Dat heeft producent Kaap Holland Film vanmorgen bekendgemaakt. De Duitse versie wordt gemaakt door producent Film-Line Production en geregisseerd door Lars Montag. Het is de eerste buitenlandse remake voor de Nederlandse komedie. Het origineel werd wel wereldwijd verkocht en was onder meer te zien in Rusland, Japan, Slovenië, Griekenland en Turkije.

De Marathon is een komedie over vier uitgebluste automonteurs die de Rotterdamse marathon gaan rennen om hun garage van de ondergang te redden. De film van regisseur Diederick Koopal en scenarioschrijvers Martin van Waardenburg en Gerard Meuldijk was in 2012 een groot succes in de Nederlandse bioscopen. In de remake gaan de hoofdpersonages de marathon van Berlijn lopen.

‘Vereerd’

Regisseur Diederick Koopal is opgetogen over de Duitse versie. ,,We zijn vereerd dat er een remake komt en erg benieuwd naar het Duitse resultaat", stelt hij. "Scenarioschrijver Martin van Waardenberg gaf onze Duitse Oosterburen met een knipoog alvast een goedbedoeld advies: 'Es ist een pleuris ende'.”