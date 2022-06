Hitteprotocol in werking op Pinkpop

Oekraïne houdt songfesti­val­ste­den geheim vanwege veiligheid

Oekraïne zal voorlopig geen mededelingen doen over de mogelijke gaststeden van het Eurovisie Songfestival in 2023. In verband met de veiligheid wil de organisatie daar niets over zeggen. Dat meldt het Oekraïense persbureau Interfax op basis van een bericht van Kirilo Timosjenko, plaatsvervangend chef van het presidentieel bureau.

13 juni