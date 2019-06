Hoe deze Nederlander in Game of Thrones en Vikings terechtkwam

Een 46-jarige Nederlander die nog maar vijf jaar acteur is, heeft een hoofdrol te pakken in het laatste seizoen van de hitserie Vikings. Mishaël Lopes Cardozo zal koning Hakon spelen. En al even imposant: Mishaël had óók een (bescheiden) rol in het laatste seizoen van Game of Thrones.

Hoe hem dat is gelukt? ,,Alles is het gevolg van een weddenschap”, onthult hij. ,,Ik zit op een zwaardvechtschool en heb met de andere jongens daar gewed dat ik binnen twee jaar in Game of Thrones, Star Wars of Vikings zou zitten. Ik verlies niet graag weddenschappen, dus ben als een gek mensen lastig gaan vallen. Uiteindelijk leverde één casting me die twee opdrachten op. Blijkbaar bevalt mijn karakterkop Hollywood wel. Mensen lachen soms met mijn rare baard, maar die is mijn grote troef.”

In Game of Thrones vertolkte Mishaël de rol van bewaker. Dit personage bewaakte de ingang van het bordeel bij de Long Bridge of Volantis. ‘It’s good luck to rub a dwarf’s head’ mocht Mishaël verkondigen in de hitserie.