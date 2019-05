Hoe een onopgemerkt liedje de Songfestival-hit van Duncan werd

Koning Albert: boete van 5000 euro per dag dat hij geen dna afstaat in zaak Boël

14:45 Het hof van beroep in Brussel heeft beslist dat koning Albert toch een dwangsom van 5.000 euro per dag moet betalen als hij geen DNA-afstaat in de zaak Boël. Dat meldt de Franstalige zender RTBF.