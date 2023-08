Hoe gaat het nu verder met Thijs Römer: komt hij alleen in een cel terecht?

Robbie Williams is 12 kilo afgevallen en wil nu plastische chirurgie ondergaan

Wie Robbie Williams op Pinkpop zag, had het al door. De Britse superster is flink wat kilootjes lichter dan voorheen. Maar de entertainer is nog niet helemaal tevreden over zijn nieuwe look en wil nu plastische chirurgie ondergaan, zo vertelt hij aan The Sun.