Hoe goed ken jij de tekst van Bohemian Rhapsody?

Champignon­kweek­ster Michelle schiet vol

15:56 Champignonkweekster Michelle heeft het zwaar in Boer Zoekt Vrouw. De 30-jarige roodharige Brabantse heeft nog twee mannen te logeren in haar knusse boerderij, maar zit zichzelf in de weg. Moet ze voor de gevoelige Maarten kiezen, of de goedlachse Ruud?