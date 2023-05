Hoe goed ken jij Freek Vonk?

poll Wie gaat er met het zilver vandoor in De Verraders?

De spanning neemt toe in het list- en bedrogprogramma De Verraders op RTL 4. In de aanloop naar de finale komende vrijdag is de grote vraag: wie gaan er met de zilverschat vandoor: zijn het Sander en Jordy Huisman alias de verraders, of weten de getrouwen de gebroeders nog te ontmaskeren?