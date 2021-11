Hoe help je een programma om zeep? Door het Wendy van Dijk te laten presenteren

VIDEO Henk Krol stopt met B&B vanwege seksafspra­ken en feest met lachgas: ‘Grens gepasseerd’

Incidenten met lachgas en een loverboy hebben ervoor gezorgd dat voormalig politicus Henk Krol al na een halfjaar is gestopt met zijn bed and breakfast in de bossen bij het Brabantse Best. Dat stelt de Eindhovenaar maandagochtend in de Veronica Inside Ochtendshow. Zondag gaf Krol nog aan dat het erom ging dat de huur te hoog was.

