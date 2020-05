Hoe Ilse DeLange de regie voerde bij de winst van Duncan Laurence

Heddy Lester niet welkom bij Songfesti­val: ‘Misschien denken ze dat ik overleden ben’

9:59 Heddy Lester, die Nederland in 1977 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, was niet uitgenodigd voor het Songfestival in Rotterdam dat nu had moeten plaatsvinden. ,,Te achterlijk voor woorden, echt, het is schandalig.”