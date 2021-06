Hoe is het met...? Rapper Mr. Probz

De kalme ballade Waves heeft Mr. Probz in 2013 al een tijdje op de plank liggen totdat hij het nummer in dat jaar als digitale single uitbrengt. Het wijkt qua stijl compleet af van wat hij maakt - voornamelijk rap - en daarom ziet hij het succes niet aankomen. Binnen de kortste keren veroveren ‘de golven’ de hitlijst. In de remix-uitvoering van de Duitse deejay Robin Schulz reikt het ook nog eens in meer dan dertig landen tot de eerste plek. ,,Het explodeerde gewoon. En het stopte maar niet. Het is nog steeds niet gestopt. Het gaat maar door, echt niet normaal’’, zegt Stehr daarover in 2017 tegen Het Parool.