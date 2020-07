Hoe is het met...? Sander Janson van Campinglife

Terugkeer Formule 1 trekt 1,4 miljoen kijkers

9:22 De terugkeer van de Formule 1 heeft gisteren in totaal 1,4 miljoen kijkers getrokken op Ziggo. De registratie van de Grand Prix van Oostenrijk was daarmee na het Achtuurjournaal het best bekeken tv-programma.